Yeni trafik kanunu teklifi TBMM’de: Trafik ihlallerine daha sert yaptırımlar yolda
TBMM’ye sunulan yeni trafik kanun teklifiyle, aşırı hız ve saldırgan sürüş başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar arttırılacak. İşte detaylar...
TBMM’ye sunulan yeni trafik kanunu teklifiyle, aşırı hız, saldırgan sürüş ve geçiş üstünlüğü ihlallerine karşı yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Düzenleme; hapis ve yüksek para cezalarının yanı sıra, sürücü belgelerinin iptal edilmesini de kapsıyor.
Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını bir yıl içinde beş kez aşan sürücülere uygulanacak ehliyet geri alma süreleri şöyle:
55–64 km/s arası hız aşımı: 30 gün ehliyete el koyma
65 km/s hız aşımı: 60 gün ehliyete el koyma
66 km/s ve üzeri hız aşımı: 90 gün ehliyete el koyma