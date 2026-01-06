Yeni trafik kanunu teklifi TBMM’de: Trafik ihlallerine daha sert yaptırımlar yolda

  1. Ekonomim
TBMM’ye sunulan yeni trafik kanun teklifiyle, aşırı hız ve saldırgan sürüş başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar arttırılacak. İşte detaylar...

TBMM’ye sunulan yeni trafik kanunu teklifiyle, aşırı hız, saldırgan sürüş ve geçiş üstünlüğü ihlallerine karşı yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Düzenleme; hapis ve yüksek para cezalarının yanı sıra, sürücü belgelerinin iptal edilmesini de kapsıyor.

Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını bir yıl içinde beş kez aşan sürücülere uygulanacak ehliyet geri alma süreleri şöyle:

55–64 km/s arası hız aşımı: 30 gün ehliyete el koyma

65 km/s hız aşımı: 60 gün ehliyete el koyma

66 km/s ve üzeri hız aşımı: 90 gün ehliyete el koyma

AĞIR PARA CEZALARI YOLDA

Saldırgan Sürüş: Trafikte başka bir aracı taciz amacıyla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali.

