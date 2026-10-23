Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Bütçedeki oran dikkat çekti: İşte zam senaryoları
2027 asgari ücret zammı için gözler enflasyon tahminlerine çevrildi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı toplantılar öncesinde, farklı enflasyon senaryolarına göre yeni ücret hesaplamaları başladı. 2027 yılı bütçesinde vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynaktaki yüzde 33,7’lik artış da zam beklentilerini güçlendiren göstergeler arasında yer aldı. Peki, Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam oranları ve yeni asgari ücret tahminleri…
2027 asgari ücret zammı için bütçeden dikkat çeken sinyal! Yüzde 33,7 detayı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 2027 yılı bütçesinde, asgari ücretlilere yönelik vergi istisnası desteğinin artırılması dikkat çekti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede yer alan söz konusu kalem, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin beklentileri gündeme taşıdı. Peki, vergi istisnası desteğindeki artış ne anlama geliyor? 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
2027 asgari ücret zammında belirleyici veri: Enflasyon
Asgari ücret, her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Zam oranı hesaplanırken geçim endeksi, işveren maliyetleri ve ekonomik göstergeler dikkate alınıyor. Bu veriler arasında enflasyon ise yeni asgari ücretin belirlenmesinde öne çıkan temel göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Asgari ücret vergi istisnası nasıl uygulanıyor?
Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Diğer ücretli çalışanların maaşlarının asgari ücrete karşılık gelen kısmı da bu vergi istisnasından yararlanıyor. Böylece asgari ücret düzeyinde kazanç elde eden çalışanlar söz konusu vergileri ödemezken, daha yüksek maaş alan çalışanların da ücretlerinin asgari ücrete denk gelen bölümü vergiden muaf tutuluyor.
Devletin bu uygulama nedeniyle tahsil etmediği vergiler için bütçede kaynak ayrılıyor. Söz konusu kaynak, asgari ücret vergi istisnasının maliyetini karşılamak amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle bütçede vergi istisnası için öngörülen tutardaki değişim, asgari ücret gündeminde dikkat çeken göstergeler arasında yer alıyor.
Asgari ücret vergi istisnası desteği yüzde 33,7 arttı
2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynak 1 trilyon 460 milyar lira olarak belirlendi. Geçen yıl bu tutar 1 trilyon 92 milyar lira seviyesindeydi. Böylece vergi istisnası için ayrılan kaynakta yıllık bazda yüzde 33,7 artış öngörüldü.