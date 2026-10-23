Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Bütçedeki oran dikkat çekti: İşte zam senaryoları

Asgari ücret vergi istisnası nasıl uygulanıyor?

Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Diğer ücretli çalışanların maaşlarının asgari ücrete karşılık gelen kısmı da bu vergi istisnasından yararlanıyor. Böylece asgari ücret düzeyinde kazanç elde eden çalışanlar söz konusu vergileri ödemezken, daha yüksek maaş alan çalışanların da ücretlerinin asgari ücrete denk gelen bölümü vergiden muaf tutuluyor.

Devletin bu uygulama nedeniyle tahsil etmediği vergiler için bütçede kaynak ayrılıyor. Söz konusu kaynak, asgari ücret vergi istisnasının maliyetini karşılamak amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle bütçede vergi istisnası için öngörülen tutardaki değişim, asgari ücret gündeminde dikkat çeken göstergeler arasında yer alıyor.