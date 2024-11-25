Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında... Peki yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte zam senaryoları...
Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.