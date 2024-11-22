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  4. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar - Sayfa 1

Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar - Sayfa 2

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar - Sayfa 3

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar - Sayfa 4

Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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