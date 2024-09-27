Yeni yılda hangi vergi ne kadar zamlanacak? İşte 2025'te devreye alınacak tutarlar...
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de birçok vergi kaleminde önemli artışlar bekleniyor. Özellikle IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve pasaport harçlarına büyük oranda zamlar gelmesi öngörülüyor.
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olacağı öngörülüyor.
Bu oran, birçok vergi ve harç kaleminde önemli zamlar anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranı, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarına bağlı olarak belirleniyor.
2025 yılında uygulanması beklenen bu artış, IMEI kayıt ücretinden motorlu taşıt vergisine, yurt dışı çıkış harcından pasaport ve ehliyet harçlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.
IMEI KAYIT ÜCRETLERİNDE ARTIŞ
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda büyük bir hızla artıyor.