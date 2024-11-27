  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar

Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 oldu. Peki yeni yılda vergi, harç ve cezalara ne kadar zam gelecek? İşte 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezalar...

Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar - Sayfa 1

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

1 | 14
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar - Sayfa 2

Buna göre, Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

2 | 14
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar - Sayfa 3

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

3 | 14
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar - Sayfa 4

Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı'nda zamlanacak.

4 | 14