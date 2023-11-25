Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: 2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) bu orana göre belirleniyor. Peki, 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi. MTV, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları böylece 2024 yılı itibarıyla değişmiş olacak. Yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı değişikliklerde bulunabiliyor. Geçtiğimiz yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 oranında düşürmüştü. 1 | 10

2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

2 | 10

NTV'nin haberine göre, 0-1300 motor ve matrahı 114 bin 000 liraya kadar olanlar şöyle:

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası 1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı Matrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı 3 | 10