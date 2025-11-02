  1. Ekonomim
  Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet ve yurtdışı harçları hepsi değişiyor

Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet ve yurtdışı harçları hepsi değişiyor

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yarın açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak. YDO yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. YDO'nun netleşmesi pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemi etkileyecek.

Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet ve yurtdışı harçları hepsi değişiyor

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belirlenecek.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bulunuyor.

Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet ve yurtdışı harçları hepsi değişiyor - Sayfa 3

YDO ile birlikte pasaport, kimlik, ehliye, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde değişiklik olacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

Yurtdışı çıkış harcı bin lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde bin 230 liraya çıkması bekleniyor.

