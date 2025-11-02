Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet ve yurtdışı harçları hepsi değişiyor
Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yarın açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak. YDO yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. YDO'nun netleşmesi pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemi etkileyecek.
Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bulunuyor.
YDO ile birlikte pasaport, kimlik, ehliye, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde değişiklik olacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.
