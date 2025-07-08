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  4. Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi

Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi

Ekonomik zorluklardan etkilenen yerli ayakkabı mağazası iflas koruma başvurusunda bulundu.

Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi - Sayfa 1

Dünya genelinde etkili olan ekonomik zorluklar nedeniyle markalar iflasa sürükleniyor. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan iflaslar Türkiye’ye de sıçradı.

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Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi - Sayfa 2

Ülkemizde faaliyet gösteren ve 4 ilde 19 mağazası bulunan mağaza iflas koruma başvurusunda bulundu.

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Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi - Sayfa 3

Son olarak ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık'ın konkordato süresine girdiği kaydedildi.

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Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi - Sayfa 4

30 EYLÜL’E KADAR GEÇİCİ MÜHLET

konkordatotakip.com’daki bilgiye göre Konya merkezli, fakat merkezi kısa süre önce İstanbul'a taşınmış olan şirketlerin, mali sıkıntılar sebebiyle konkordato başvurusu yaptığı aktarıldı.

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