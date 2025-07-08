Yerli ayakkabıcılık zinciri iflasa sürükleniyor ; 19 mağaza için koruma talep edildi
Ekonomik zorluklardan etkilenen yerli ayakkabı mağazası iflas koruma başvurusunda bulundu.
Dünya genelinde etkili olan ekonomik zorluklar nedeniyle markalar iflasa sürükleniyor. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan iflaslar Türkiye’ye de sıçradı.
Ülkemizde faaliyet gösteren ve 4 ilde 19 mağazası bulunan mağaza iflas koruma başvurusunda bulundu.
Son olarak ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık'ın konkordato süresine girdiği kaydedildi.