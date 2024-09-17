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  4. Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor

Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor

Rüya gibi işe sahip olmak mı yoksa kazancı yüksek cesur bir maceraya atılmak mı? Fransa'nın Brittany kıyısındaki ‘Yeryüzü Cehennemi’ olarak adlandırılan La Jument Deniz Feneri'ne bekçi aranıyor. Efsanevi feneri korumaya gönüllü cesur ruh için yıllık 1,2 milyon dolar maaş ödenecek.

Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor - Sayfa 1

Fırtına ve devasa dalgaların ortasında dünyanın en zor işi için bekçi aranıyor. Çalışacak bekçinin Fransa'nın Brittany kıyısındaki La Jument Deniz Feneri’nde kalması isteniyor.  Efsanevi feneri korumaya gönüllü cesur ruh için ödenecek rakam ise dudak uçuklatıyor.

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Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor - Sayfa 2

1 YIL KALANA 1,2 MİLYON DOLAR MAAŞ

Yeryüzü cehennemi olarak adlandırılan La Jument Deniz Feneri'nde 1 yıl kalmayı kabul edene yıllık 1,2 milyon dolar maaş ödenecek.

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Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor - Sayfa 3

FENERDE KALAN HAPİS HAYATI YAŞIYOR

Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.

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Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor - Sayfa 4

FOTOĞRAFI BİLE ÜRKÜTÜCÜ

11 adet çift katlı otobüs yüksekliğinde 160 ft'lik dalgalarla denizin tam ortasında kale gibi duran efsanevi La Jument Deniz Feneri 85 mil/saat hızındaki rüzgarlara bile karşı duruyor. Dalgaların vurduğu dramatik fotoğrafıyla ünlü olan fener oldukça ürkütücü konumda yer alıyor.

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