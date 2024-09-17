Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor

FENERDE KALAN HAPİS HAYATI YAŞIYOR

Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.