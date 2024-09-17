Yeryüzü cehenneminde çalışana 1.2 milyon dolar maaş! Dünyanın en zor işine cesur ruh aranıyor
Rüya gibi işe sahip olmak mı yoksa kazancı yüksek cesur bir maceraya atılmak mı? Fransa'nın Brittany kıyısındaki ‘Yeryüzü Cehennemi’ olarak adlandırılan La Jument Deniz Feneri'ne bekçi aranıyor. Efsanevi feneri korumaya gönüllü cesur ruh için yıllık 1,2 milyon dolar maaş ödenecek.
Fırtına ve devasa dalgaların ortasında dünyanın en zor işi için bekçi aranıyor. Çalışacak bekçinin Fransa'nın Brittany kıyısındaki La Jument Deniz Feneri’nde kalması isteniyor. Efsanevi feneri korumaya gönüllü cesur ruh için ödenecek rakam ise dudak uçuklatıyor.
1 YIL KALANA 1,2 MİLYON DOLAR MAAŞ
Yeryüzü cehennemi olarak adlandırılan La Jument Deniz Feneri'nde 1 yıl kalmayı kabul edene yıllık 1,2 milyon dolar maaş ödenecek.
FENERDE KALAN HAPİS HAYATI YAŞIYOR
Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.
FOTOĞRAFI BİLE ÜRKÜTÜCÜ
11 adet çift katlı otobüs yüksekliğinde 160 ft'lik dalgalarla denizin tam ortasında kale gibi duran efsanevi La Jument Deniz Feneri 85 mil/saat hızındaki rüzgarlara bile karşı duruyor. Dalgaların vurduğu dramatik fotoğrafıyla ünlü olan fener oldukça ürkütücü konumda yer alıyor.