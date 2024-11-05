Yıl başında iğneden ipliğe vergi, harç ve cezalara yüzde 44 zam gelecek: İşte yeni zamlı ücretler
2025 yılının ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa iğneden ipliğe tüm vergi, harç ve cezalara yaklaşık yüzde 44 oranında zam gelecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yeniden Değerleme Oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranı yüzde 43.93 oldu.
Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranı yüzde 43.93 olacak.
EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI NE KADAR OLACAK?
Yeni zamlarla birlikte en düşük trafik cezası 995 liraya, en düşük sıfır aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 4 bin 836 liraya çıkacak.
TELEFON HARCI 45 BİN 614 TL
Yurt dışı çıkış harcı geçtiğimiz ağustos ayında 150 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. Yeni yıldan itibaren yurt dışına çıkanlar 720 lira harç ödeyecek.