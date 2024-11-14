Yıl sonu enflasyon tahmini arttı, maaş farkı değişti: 2024-2025 emekli maaşı farkı ne olacak?
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verecekler arasında ortaya çıkan en az yüzde 30'luk fark, bir süredir gündemdeydi. Merkez Bankası'nın yüzde 34'lük yıl sonu enflasyonuna göre oluşacak fark yüzde 34'dü ancak Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi ve yüzde 44'e çıkardı. Peki, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekli olmaya hazırlananlar emeklilik yılı farkı konusunda sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. Böylece emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında yüzde 31 oranında fark oluştu. Peki, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
2024'TE DİLEKÇE VERENLER ZAMLARDAN YARARLANABİLECEK
2024 yılında SSK, BAĞ – KUR ve kamudan 4/c kapsamında emekli olanların aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuzda yüzde 24,73 olmak üzere toplam yüzde 86,16 oranında zam yapıldı.
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler bu artışlardan ve 2025 yılı ocak ayında yapılacak zamdan yararlanacaklar. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini tutarsa ocak ayı zammı yüzde 15,45 olacak.