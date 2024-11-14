Yıl sonu enflasyon tahmini arttı, maaş farkı değişti: 2024-2025 emekli maaşı farkı ne olacak?

Emekli olmaya hazırlananlar emeklilik yılı farkı konusunda sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. Böylece emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında yüzde 31 oranında fark oluştu. Peki, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?