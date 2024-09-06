Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi: Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? Uzmanı oran verdi

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:

“Orta Vadeli Program ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, 2025 – 2027 dönemini kapsayan enflasyon, büyüme ve temel makroekonomiye dair bazı detayları paylaştı.