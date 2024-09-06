Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi: Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? Uzmanı oran verdi
Yeni Orta Vadeli Program kapsamında yıl sonu enflasyon beklentisi revize edildi. Peki bu tahminler doğrultusunda emeklilere ne kadar enflasyon farkı verilecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte detaylar...
Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan OVP hedeflerini duyurdu. Cevdet Yılmaz, “Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek. 2023 yılında küresel tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle enflasyon oranı yüzde 64.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 41.5’e gerileyerek önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
Peki hükümet cephesinden gelen son enflasyon tahminine göre yıl sonunda emeklilere ne kadar zam yapılacak? Refah payı gündeme gelecek mi? En düşük emekli aylığı için beklentiler neler?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Orta Vadeli Program ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, 2025 – 2027 dönemini kapsayan enflasyon, büyüme ve temel makroekonomiye dair bazı detayları paylaştı.
Programda asıl hedef olan Türkiye’nin ekonomik yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir, kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak adımların ehemmiyetine değinildi.