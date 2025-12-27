Yılbaşı büyük ikramiyesiyle neler alınabilir?
800 milyon TL olan yılbaşı büyük ikramiyesi birçok insanın hayallerini süslüyor. Peki bu parayla neler yapılabilir?
Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi 2025’ten 2026’ya geçmeye hazırlandığımız şu günlerde 800 milyon TL olarak birçok kişinin hayallerini süslüyor.
Yıllar içinde değeri nominal olarak yükselen piyangonun büyük yılbaşı ikramiyesi, enflasyon karşısında alım gücünde değer kaybetse de iş insanlarına varana kadar birçok insanın plan yapabileceği bir miktarda olmayı sürdürüyor.
Peki bu parayla ne yapılabilir?
Yılbaşı ikramiyesinin vergisi ne kadar?
Öncelikle ikramiye 800 milyon ama talihlinin cebine 800 milyon TL girmiyor. Milli Piyango şans oyunları kapsamında, 53.339 TL üzerinde verilen ikramiyeler Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen yüzde 20 veraset ve intikal vergisine tabi oluyor.
Kısaca aslında ödül 640 milyon TL ve 160 milyon TL’si devletin kasasına girecek.
İkramiyenin döviz karşılığı ne?
640 milyon TL, (27 Aralık itibarıyla) 14 milyon 940 bin 181 dolar ediyor.