Yılbaşı büyük ikramiyesiyle neler alınabilir?

Yılbaşı ikramiyesinin vergisi ne kadar?

Öncelikle ikramiye 800 milyon ama talihlinin cebine 800 milyon TL girmiyor. Milli Piyango şans oyunları kapsamında, 53.339 TL üzerinde verilen ikramiyeler Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen yüzde 20 veraset ve intikal vergisine tabi oluyor.

Kısaca aslında ödül 640 milyon TL ve 160 milyon TL’si devletin kasasına girecek.