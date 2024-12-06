Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi fiyatıyla cep yakıyor! Bu yıl talep azaldı
Yeni öncesi hindiler satışa çıktı. Yılbaşı soflarının vazgeçilmezi hindiler pazara çıkarken, yetiştiriciler bu yıl talebin daha az olduğunu belirtiyor. Talebin olmaması besicileri internet satışına yöneltti. Kilosu 350 TL’den başlayan hindiler 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.
Yılbaşına sayılı günler kaldı. Sofraların vazgeçilmezi hindiler de pazarlarda yerini aldı. Ancak bu yıl hindi rağbet görmedi. Besiciler de çözümü internet satışında buldu.
Yılbaşı öncesi hindiler pazara çıktı, rağbet görmedi
Sivas'ta yaşayan Kadir Karakaş, arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'dan hindi alarak yetiştirmeye başladı. Büyük bir umutlarla 650 adet hindi yetiştiren Karakaş, istediği talebi Sivas'ta çok fazla göremedi. Karakaş'ın Taşlıdere mevkiinde bir çiftlikte bin bir emekle yetiştirdiği hindilerin erkek olanları yaklaşık 8 dişileri ise yaklaşık 6 kilogram ağırlığın da geliyor.
Hindinin kilosu 350’den satılıyor
Karakaş, hindilerin günlük 2 bin liralık yem yediğini belirtti. Kilogram fiyatı 350 liraya satılan hindiler ortalama 2 bin 500 liraya alıcı buluyor. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok büyük bir fiyat farkının olmadığını belirten Karakaş, “Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler” dedi.
İri hindilerin fiyatı 3 bin lirayı buluyor
Genelde iri hindilerin tercih edildiğini söylen yetiştiri Kadir Karakaş, “7 ay önce Diyarbakır'dan aldık. 650 adet hindimiz var, erkekler 7-8 kilogram gelirken dişileri 5-6 kilogram geliyor. İnternet üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz. Kesilip temizlenmiş hindinin kilogram fiyatı; 400 lira. Dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindileri ise 2.500 lira dan satıyoruz. Genelde lokantalar talep ediyor. 2 ay önce meradan yayılımdan getirdik, organik yetiştiriyoruz. Hindilerin bakımı pahalı, günlük günde 2 bin liralık yem yiyorlar. Hindi almaya gelenler genelde iri hindileri almayı tercih ediyorlar. Daha iri ve ağır olduğu için erkek hindileri almak istiyorlar. Yılbaşına 20-25 gün kaldı, satışlarımız devam ediyor. Sivas'ta belirli bir kesim talep ediyor ama internet üzerinden de satışlarımız oluyor. Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler. ” dedi.