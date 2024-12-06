Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi fiyatıyla cep yakıyor! Bu yıl talep azaldı

İri hindilerin fiyatı 3 bin lirayı buluyor

Genelde iri hindilerin tercih edildiğini söylen yetiştiri Kadir Karakaş, “7 ay önce Diyarbakır'dan aldık. 650 adet hindimiz var, erkekler 7-8 kilogram gelirken dişileri 5-6 kilogram geliyor. İnternet üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz. Kesilip temizlenmiş hindinin kilogram fiyatı; 400 lira. Dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindileri ise 2.500 lira dan satıyoruz. Genelde lokantalar talep ediyor. 2 ay önce meradan yayılımdan getirdik, organik yetiştiriyoruz. Hindilerin bakımı pahalı, günlük günde 2 bin liralık yem yiyorlar. Hindi almaya gelenler genelde iri hindileri almayı tercih ediyorlar. Daha iri ve ağır olduğu için erkek hindileri almak istiyorlar. Yılbaşına 20-25 gün kaldı, satışlarımız devam ediyor. Sivas'ta belirli bir kesim talep ediyor ama internet üzerinden de satışlarımız oluyor. Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler. ” dedi.