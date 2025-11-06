Yılbaşında yeniden hesaplanacak: Yeni ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte yeni tahmin

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlara iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı ödeniyor.