Yılbaşında yeniden hesaplanacak: Yeni ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte yeni tahmin
Ocak ayı ile yaklaşırken emekli ve memur maaş zammı ile yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Bu zamlar ihbar ve kıdem tazminatlarını da artıracak, tavan yükselecek. Peki yeni ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte tahminler...
Yeni yılla birlikte emekli ve memur maaşı zamlanacak, sosyal yardımlar da yükselecek. Aynı zamanda yeni asgari ücret de belli olacak.
Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatı tavanı da yeni yılla birlikte değişecek. Tazminatta ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar, hem de memur zammı etkili olacak.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlara iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı ödeniyor.