Yılbaşından bugüne 1.000.000 TL'den en çok getiri sağlayan yatırım araçları! İlk sıra sürpriz oldu
2026 yılına adım adım yaklaşırken yatırım dünyasında kazananlar ve kaybedenler belli oldu. Altın, dolar, borsa ve kripto para gibi yatırım araçları arasında fark bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Ancak ilk sıra herkesi şaşırttı
1 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon TL’lik yatırım yapanlar adına senenin ilk 10 ayı oldukça hareketli geçti. Kimi yatırımcı altın ve borsayla ciddi kazanç elde ederken, kimi de kripto piyasasındaki dalgalanmalar yüzünden zararla yılı kapattı. İşte 1 milyon TL’nin yılın başında farklı yatırım araçlarına yatırılması halinde bugün ne kadar kazandırdığı…
