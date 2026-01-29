Yılbaşından bugüne en fazla kazanç sağlayan 10 borsa; BİST herkesi şaşırttı

2026’nın ilk haftalarında jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlikler piyasaları dalgalandırırken, bazı borsalar yatırımcısına sürpriz kazançlar sundu; yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan 10 piyasa arasında Borsa İstanbul’un performansı ise dikkatleri üzerine çekti.