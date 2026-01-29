Yılbaşından bugüne en fazla kazanç sağlayan 10 borsa; BİST herkesi şaşırttı
1 Ocak 2026 tarihinden beri belki çok zaman geçmedi ama küresel anlamda birçok şey değişti. Özellikle savaşlar ve gerginlikler 2026 yılının ilk ayına damga vururken haliyle borsalar da bu tartışmalardan etkilendi. İşte 1 aylık süreçte en fazla getiri sağlayan dünya borsaları:
2026’nın ilk haftalarında jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlikler piyasaları dalgalandırırken, bazı borsalar yatırımcısına sürpriz kazançlar sundu; yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan 10 piyasa arasında Borsa İstanbul’un performansı ise dikkatleri üzerine çekti.
