Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor!
Yılbaşına az bir süre kala yılbaşı hareketliliği sürüyor. İstanbul Eminönü’nde yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişin kilosu 200 ile 500 TL arasında satılıyor. Müşterilerin ortak şikayeti ise geçen yıla oranla artan fiyatlar oldu.
Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla evde girecekler hazırlıklara başladı. Kimi sofra için alışverişe çıkarken kimi de evini süslemek için alışverişin yolunu tuttu.
Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemiş
Eminönü’nde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Alışveriş tercihinde şu sıralar kuruyemiş en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
Vatandaş fiyatlardan şikayetçi
Fındık, fıstık, leblebi ve kaju en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Müşteriler ise artan fiyatlardan şikayet ediyor.