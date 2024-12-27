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  4. Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor!

Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor!

Yılbaşına az bir süre kala yılbaşı hareketliliği sürüyor. İstanbul Eminönü’nde yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişin kilosu 200 ile 500 TL arasında satılıyor. Müşterilerin ortak şikayeti ise geçen yıla oranla artan fiyatlar oldu.

Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor! - Sayfa 1

Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla evde girecekler hazırlıklara başladı. Kimi sofra için alışverişe çıkarken kimi de evini süslemek için alışverişin yolunu tuttu.

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Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor! - Sayfa 2

Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemiş

Eminönü’nde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Alışveriş tercihinde şu sıralar kuruyemiş en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

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Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor! - Sayfa 3

Vatandaş fiyatlardan şikayetçi

Fındık, fıstık, leblebi ve kaju en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Müşteriler ise artan fiyatlardan şikayet ediyor.

 

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Yılbaşının vazgeçilmezi kestane ve kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor! - Sayfa 4

Kuruyemişte fiyatlar cep yakıyor

Antep fıstığı 600, fındık 500, lüks kaju 600, hurma 500, badem 500, kabak çekirdeği 800 lira ve ayçekirdeği 200 liradan alıcı buluyor. 

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