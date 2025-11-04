Yıldız Pazar nedir? Yıldız Pazar’ın kotasyon şartları nelerdir?

Yıldız Pazar

Yıldız Pazar, Borsa İstanbul'un önemli bir parçasıdır ve Türkiye ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Bu pazar, yatırımcılara güvenilir ve likit yatırım fırsatları sunarken, şirketlerin büyümesine ve gelişmesine de katkıda bulunur.