  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı

Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı

Yatırımcıların yüzünü güldüren gümüş fonları, yıl boyunca %120’ye yaklaşan getirileriyle değerli metallerde zirveyi kimseye bırakmadı.

Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı - Sayfa 1

Sanayi talebindeki artış, arz tarafındaki dönemsel daralma ve küresel para politikalarına yönelik beklentiler, gümüş fonlarını yılın en çok kazandıran yatırım araçları arasına taşıdı. 

1 | 8
Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı - Sayfa 2

FMG ve IOG’nin %119,7 ile başı çektiği listede, YZG, MJG ve DMG fonları da %117–120 bandındaki güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

2 | 8
Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı - Sayfa 3

1. FMG - QNB Portföy Gümüş Serbest Fon - %119,7

3 | 8
Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı - Sayfa 4

2. IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon – %119,7

4 | 8