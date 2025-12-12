Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandı
Yatırımcıların yüzünü güldüren gümüş fonları, yıl boyunca %120’ye yaklaşan getirileriyle değerli metallerde zirveyi kimseye bırakmadı.
Sanayi talebindeki artış, arz tarafındaki dönemsel daralma ve küresel para politikalarına yönelik beklentiler, gümüş fonlarını yılın en çok kazandıran yatırım araçları arasına taşıdı.
FMG ve IOG’nin %119,7 ile başı çektiği listede, YZG, MJG ve DMG fonları da %117–120 bandındaki güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.
