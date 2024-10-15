Yıllık risksiz kazanç %60'a ulaşıyor! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım aracı
Son dönemde borsa, altın ve dövizde potansiyelin düşmesi üzerine yatırımcılar, yıllık %58’e varan oranlarda risksiz getiri vadeden para piyasası fonlarına yöneldi. İşte En fazla kazandıran ilk 5 fon ve fon piyasasına dair son gelişmeler
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksindeki düşüşler, altın fiyatlarının zirve seviyelerinde haftalardır yerinde sayması ve döviz kurlarındaki sabit görünüm, yatırımcıların daha yüksek kazanç arayışlarını hızlandırdı. Portföylerdeki değişimlere bakıldığında ise önemli gelişmeler öne çıkıyor.
Son dönemde yatırımcıların, risksiz ve yüksek kazanç sunan para piyasası fonlarına yöneldiği gözlemleniyor. 4-11 Ekim haftasında bu fonlara 22,23 milyar TL'lik bir giriş gerçekleşti.
İkinci sırada Serbest Döviz Fonları 9,28 milyar TL’lik para girişi ile yer aldı. Altın fonlarına girişler ise 1,25 milyar TL gibi sınırlı bir seviyede kaldı.
Para Piyasası Fonları, Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yönetilen, düşük riskli ve güvenli getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Bu fonlar genellikle gecelik faiz, mevduat gibi düşük riskli enstrümanlara yatırım yapıyor. Son haftalarda aylık getirilerin yüzde 4'ü aşması, yatırımcıların bu fonlara olan ilgisini artırdı.