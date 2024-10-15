Yıllık risksiz kazanç %60'a ulaşıyor! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım aracı

Para Piyasası Fonları, Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yönetilen, düşük riskli ve güvenli getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Bu fonlar genellikle gecelik faiz, mevduat gibi düşük riskli enstrümanlara yatırım yapıyor. Son haftalarda aylık getirilerin yüzde 4'ü aşması, yatırımcıların bu fonlara olan ilgisini artırdı.