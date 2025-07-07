Yıpranma payıyla erken emeklilik avantajı: Kimler faydalanıyor? İsa Karakaş detaylarıyla açıkladı
Bazı mesleklerde, yapılan işin riskli ve yıpratıcı olması nedeniyle çalışanlara emeklilikte avantaj sağlayan "yıpranma hakkı" tanınıyor. Bu hak, belirli iş kollarında çalışanların daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyor. Peki, yıpranma payı emeklilik sürecini nasıl etkiliyor ve kademeli emeklilik hesaplamalarında ne kadar rol oynuyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik hayali kuranlar için bu önemli konuyu tüm detaylarıyla ele aldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SGK uygulamasında yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların hem prim gün sayılarının artırıldığını hem de emeklilik yaşının düşürüldüğünü belirterek, bu sayede diğer meslek gruplarına göre daha erken emekli olabildiklerini vurguladı.
Aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 farklı meslek grubunun yıpranma hakkından yararlandığını ifade eden Karakaş, emeklilikte yıpranma payına dair tüm ayrıntıları paylaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerin normal şartlarda kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşına tabi olduğunu hatırlattı. Kademe bekleyen memur ve Bağ-Kur’luların 25 yıl yani 9000 gün prim şartını, SSK'lıların ise 7000 gün prim gününü doldurmaları gerektiğini belirtti.
Karakaş ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun genel olarak sigortalılık süresine fazladan süre eklenmesine izin vermediğini, ancak eski yasalara göre bazı meslek gruplarında örneğin asker, polis ve madencilerde kazanılmış yıpranma hakkı bulunuyorsa, bu ek sürelerin sigortalılık süresine dahil edildiğini ifade etti.