Yıpranma payıyla erken emeklilik avantajı: Kimler faydalanıyor? İsa Karakaş detaylarıyla açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SGK uygulamasında yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların hem prim gün sayılarının artırıldığını hem de emeklilik yaşının düşürüldüğünü belirterek, bu sayede diğer meslek gruplarına göre daha erken emekli olabildiklerini vurguladı.