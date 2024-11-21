  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti

Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti

Türkiye, Togg ile elektrikli araç sektöründe güçlü bir adım atarken, ülkedeki elektrikli otomobil sayısı ekim sonu itibarıyla 150 binin üzerine çıktı.

Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti - Sayfa 1

Ülkenin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla elektrikli araç pazarı hızla büyüdü. Son 1,5 yılda 40 binden fazla Togg kullanıcısıyla buluştu.

1 | 6
Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti - Sayfa 2

Elektrikli araç piyasası yıllar içinde dünya genelinde de büyüme kaydetti. BYD ve Chery gibi sektörün büyük firmalarının Türkiye'de yatırım kararı alması bu pazarın daha da büyüyeceğinin işareti oldu.

2 | 6
Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti - Sayfa 3

TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 38 bin 61 oldu. Ocak-ekim döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının da geçen yıla oranla hızlı arttığı görüldü.

3 | 6
Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti - Sayfa 4

Geçen yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam elektrikli araç sayısı 80 bin 43 iken ekim sonu itibarıyla 153 bin 772'ye ulaştı. Böylece, trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı.

4 | 6