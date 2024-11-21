Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor: 150 bini geçti
Türkiye, Togg ile elektrikli araç sektöründe güçlü bir adım atarken, ülkedeki elektrikli otomobil sayısı ekim sonu itibarıyla 150 binin üzerine çıktı.
Ülkenin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla elektrikli araç pazarı hızla büyüdü. Son 1,5 yılda 40 binden fazla Togg kullanıcısıyla buluştu.
Elektrikli araç piyasası yıllar içinde dünya genelinde de büyüme kaydetti. BYD ve Chery gibi sektörün büyük firmalarının Türkiye'de yatırım kararı alması bu pazarın daha da büyüyeceğinin işareti oldu.
TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 38 bin 61 oldu. Ocak-ekim döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının da geçen yıla oranla hızlı arttığı görüldü.