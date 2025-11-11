Yufkanın tanesi 30 liraya dayandı: 5 çaylarının vazgeçilmezi börek artık lüks oldu
Türkiye genelinde yufka fiyatları son aylarda rekor düzeyde arttı. Bazı fırınlarda bir adet yufkanın fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Artan un, enerji ve kira maliyetleri, hem üreticiyi hem tüketiciyi zorluyor. Vatandaş, artık börek açmanın bile maliyetini iki kez düşünmek zorunda kalıyor.
Geleneksel lezzet cep yakıyor
Yufka, Türk mutfağının en temel hamur ürünlerinden biri olarak yıllardır sofraların vazgeçilmezi. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları, bu geleneksel lezzeti neredeyse lüks hale getirdi. Eskiden kilogramla alınan yufkalar artık taneyle satılmaya başlandı. Bazı fırın ve pastanelerde bir adet yufkanın fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Tüketiciler, özellikle börek, mantı ve gözleme gibi yemeklerde artık “kaç yufka kullanacağını” hesaplıyor. Ev hanımları, kendi yufkasını açmaya çalışsa da un fiyatlarındaki artış, bu seçeneği de pahalı hale getirdi. Piyasadaki bu durum, enflasyonun mutfak kültürüne yansımasının çarpıcı bir örneği olarak değerlendiriliyor.
Artışın başlıca nedeni: Un ve enerji maliyetleri
Yufka fiyatlarındaki hızlı yükselişin en önemli nedeni, temel üretim girdilerinde yaşanan maliyet artışı. Un, yağ ve tuz gibi ana hammaddelerde son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı yaşandı. Elektrik ve doğalgaz zamları da üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Fırınlar, bir yandan artan maliyetleri karşılamak, diğer yandan da satışlarını korumak için denge kurmaya çalışıyor. Ancak enerji faturaları, işçilik giderleri ve kira bedelleri de yükseldiği için bu denge her geçen gün zorlaşıyor. Yufkacı esnafı, “Zam yapmazsak ayakta kalamayız” diyerek durumu özetliyor.
Yufka üreticileri: Un fiyatı her ay değişiyor
Fırıncılar ve yufka üreticileri, en büyük sorunlarından birinin öngörülemez maliyetler olduğunu belirtiyor. Un fiyatları neredeyse her ay değişiyor ve üreticiler yeni parti mal alırken eski kâr marjlarını koruyamıyor. Bazı üreticiler, un tedarikçileriyle toplu anlaşmalar yaparak sabit fiyatlı alım yoluna gitse de bu yöntem küçük işletmeler için mümkün olmuyor. Üretim sürecindeki bu belirsizlik, satış fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yufkacılar, çoğu zaman maliyetleri karşılamak için fiyat güncellemek zorunda kalıyor. Ancak artan fiyatlar, müşteri kaybına da yol açıyor.
Evde yufka açmak da artık daha ucuz değil
Geçmişte yufka fiyatları yükseldiğinde, birçok kişi çözümü evde yufka açmakta buluyordu. Ancak bu yıl durum farklı. Un, sıvı yağ, yumurta ve enerji fiyatlarındaki artış, ev yapımı yufkanın da maliyetini yukarı çekti. Ortalama bir evde yapılan 5 yufkalık hamurun maliyeti bile 100 lirayı aşmış durumda. Üstelik yufka açmak, hem zaman hem de fiziksel emek isteyen bir iş. Bu nedenle vatandaşlar, “Kendim açsam da ucuza gelmiyor” diyerek hazır yufkaya yönelmek zorunda kalıyor.