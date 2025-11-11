Yufkanın tanesi 30 liraya dayandı: 5 çaylarının vazgeçilmezi börek artık lüks oldu

Geleneksel lezzet cep yakıyor

Yufka, Türk mutfağının en temel hamur ürünlerinden biri olarak yıllardır sofraların vazgeçilmezi. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları, bu geleneksel lezzeti neredeyse lüks hale getirdi. Eskiden kilogramla alınan yufkalar artık taneyle satılmaya başlandı. Bazı fırın ve pastanelerde bir adet yufkanın fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Tüketiciler, özellikle börek, mantı ve gözleme gibi yemeklerde artık “kaç yufka kullanacağını” hesaplıyor. Ev hanımları, kendi yufkasını açmaya çalışsa da un fiyatlarındaki artış, bu seçeneği de pahalı hale getirdi. Piyasadaki bu durum, enflasyonun mutfak kültürüne yansımasının çarpıcı bir örneği olarak değerlendiriliyor.