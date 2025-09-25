Yüksek aidat göç ettiriyor: İşte aidatların en yüksek ve en düşük olduğu iller
Son üç yılda konut aidatları enflasyonun da üzerinde arttı. Ülke çapında ortalama aidat artışı 2022’den bu yana yüzde 367'yi buldu. İstanbul’da 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat sebebiyle ev değiştirdi.
Türkiye’de son yıllarda hızla artan konut aidatları, milyonlarca hanenin derdi oldu. Özellikle büyükşehirlerde 10 bin lirayı aşan aidat tutarları, vatandaşları evlerinden taşınmaya mecbur bırakıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son dönemde yapılan araştırmalar, birçok ailenin havuz, spor salonu ve geniş sosyal tesisleri olan lüks sitelerden çıkarak yalnızca otoparkı olan daha mütevazı apartman dairelerine geçtiğini ortaya koydu.
Özellikle yeni evlenen çiftlerin, yüksek aidat yükünden kaçınmak için bu tercihi yaptığı dikkat çekiyor. Aidat baskısı şehir içi ve şehirler arası göç hareketlerini de tetikliyor.
250 BİN AİLE AİDAT YÜKÜ NEDENİYLE EV DEĞİŞTİRDİ
Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon’un 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi’ raporuna göre; İstanbul’da 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat sebebiyle ev değiştirdi. Benzer eğilim Ankara, İzmir ve Muğla gibi büyükşehirlerde de gözleniyor.