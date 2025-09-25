Yüksek aidat göç ettiriyor: İşte aidatların en yüksek ve en düşük olduğu iller

250 BİN AİLE AİDAT YÜKÜ NEDENİYLE EV DEĞİŞTİRDİ

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon’un 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi’ raporuna göre; İstanbul’da 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat sebebiyle ev değiştirdi. Benzer eğilim Ankara, İzmir ve Muğla gibi büyükşehirlerde de gözleniyor.