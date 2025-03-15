Yüksek aidat ve site yönetimlerine yeni düzenleme yolda! Neler değişecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitelerde yüksek aidat ve yönetimleri kurallara bağlayan "Tesis Yönetim Hizmetleri" düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, apartman ve sitelerdeki sorunları gidermek için hazırlanan düzenlemeyi değerlendirdi. Peki, Site aidatları ve yönetimlerinde yeni düzen nasıl olacak? Neler değişecek? İşte detaylar…
Sitelerde yüksek aidatlar, hesap vermeyen yönetimler, denetimsizlik ve harcamalarla ilgili bilgilere erişimin kısıtlı olması ile suç örgütlerinin yönetimleri ele geçirme girişimlerine karşı harekete geçen Bakanlık, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri"ne ilişkin mevzuat düzenlemesi üzerinde çalışıyor.
Gayrimenkul hukuku uzmanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının apartman ve sitelerdeki sorunları gidermek için hazırlıklarını yaptığı "Tesis Yönetim Hizmetleri"ne ilişkin düzenlemenin sektöre kalite getireceğini ifade etti.
Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız şirketler devreye girecek
Düzenlemeyle sitelerin yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Faaliyetler ve yapılan harcamalar yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince gözden geçirilecek.