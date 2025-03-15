Yüksek aidat ve site yönetimlerine yeni düzenleme yolda! Neler değişecek?

Gayrimenkul hukuku uzmanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının apartman ve sitelerdeki sorunları gidermek için hazırlıklarını yaptığı "Tesis Yönetim Hizmetleri"ne ilişkin düzenlemenin sektöre kalite getireceğini ifade etti.