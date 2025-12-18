  1. Ekonomim
Yüksek emekli maaşı için 5 kritik kural: İşte aylığı yüzde 30’a kadar artırmanın yolu

Emekli maaşının tutarı; SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar, toplam prim gün sayısı ve çalışma süresinin hangi yıllara denk geldiğine göre hesaplanıyor. Uzmanlar, özellikle 1999 öncesi sigortalı olanların emeklilik açısından daha avantajlı bir hesaplama sistemine tabi olduğuna dikkat çekti.

Emekli aylığı hesaplaması tek bir dönem üzerinden yapılmıyor. Aylık bağlama sürecinde sigortalılık süresi üç ayrı zaman dilimine ayrılarak ele alınıyor: 9 Eylül 1999’dan önceki çalışmalar, 1999–2008 arasındaki dönem ve 2008 sonrasındaki primler.

Her bir dönem için farklı katsayı ve oranlarla ayrı ayrı hesaplama yapılıyor. Bu üç döneme ait tutarlar birleştirildikten sonra emekli aylığı ortaya çıkıyor. Sabah'ın haberine göre sigortalının hangi yıllarda ne kadar prim ödediği, bağlanacak maaşın seviyesinde belirleyici rol oynuyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

- Çalışırken alınan brüt maaşa göre ödenen primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)

- Primlerin çarpıldığı Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Önceki yılın enflasyon oranı

- Önceki yılki büyümenin yüzde 30'u İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları (Ocak ve Temmuz zamları)

2000 yılı öncesi dönemde Aylık Bağlama Oranı (ABO) daha yüksek tutuluyor. Ancak sonraki dönemlerde ABO düşse de çarpanlar yüksek oluyor. Ancak en çok maaşı artıran dönem 1999 öncesi oluyor. Burada günü ve prim miktarları yüksek olanların aylıkları olumlu etkileniyor.

