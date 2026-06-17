Yüksek emekli maaşı için dilekçe ne zaman verilmeli? İşte emekli olacaklar için kritik ipuçları

Peki emeklilik dilekçesi için en avantajlı zaman hangisi? Başvuruyu temmuz ayındaki artışların ardından mı yapmak gerekiyor, yoksa öncesinde dilekçe vermek daha mı kazançlı? İşte emekli maaşı ve kıdem tazminatını doğrudan etkileyen bu kritik karara ilişkin tüm detaylar...