Yüksek maaş için emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 2024'te mi yoksa 2025'te mi dilekçe verilmeli?
Yeni dönem zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte binlerce emekli adayı hesap yapmaya başladı. Emeklilik şartlarını yerine getirenler ‘ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte emekli maaşını artırmanın formülleri...
Emeklilik hesabı yapan binlerce kişi ‘Bu ay mı emekli olmalıyım, yoksa öteki ayda mı dilekçe vermeliyim? 2024 yerine 2025’te emekli olsam daha yüksek maaş alır mıyım?’ sorusunu merak ediyor.
Her yılın enflasyon ve büyüme verilerine göre aylık bağlama oranları değişiklik gösteriyor. 2024 yılında enflasyon yüksek bir seyir izliyor. Uygulanan sıkı para ve maliye politikaları kapsamında yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 40 civarına gerilemesi bekleniyor.
Peki emekli olmak için bu yıl daha mı avantajlı? Emekli maaşını artırmanın formülleri neler? Hangi durumlarda emekli aylığı düşer?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Emekli maaş katsayılarını belirleyici en önemli faktör enflasyon (TÜFE) verisi ve ülkenin gelişme hızıdır. Enflasyon verileri de değişken olduğu için emeklilerimizin altı aylık periyotlarda maaşlarına güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz.