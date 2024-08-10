Yüksek maaş için emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 2024'te mi yoksa 2025'te mi dilekçe verilmeli?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:

“Emekli maaş katsayılarını belirleyici en önemli faktör enflasyon (TÜFE) verisi ve ülkenin gelişme hızıdır. Enflasyon verileri de değişken olduğu için emeklilerimizin altı aylık periyotlarda maaşlarına güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz.