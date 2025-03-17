Yüksek mevduat faizi için son günler: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bu hafta bankalarca sunulan oranlara bakıldığında belli kampanyalar kapsamında mevduat faizinin en yüksek yüzde 48,00 - yüzde 48,50 bandında seyrettiği görülüyor. Bankacılar, TCMB’nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini ve bu oranların da düşebileceğini öngörüyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 7 Mart ile sona eren haftada, 283 milyar 265 milyon lira arttı. Böylece toplam mevduat tutarı 20 trilyon 985 milyar 468 milyon liraya kadar yükseldi.
Aynı dönemde TL cinsi mevduat yüzde 0,4 geriledi ve 11 trilyon 865 milyar 558 milyon TL oldu. Böylece toplam içinde TL cinsi mevduatın ağırlığı yaklaşık yüzde 56,55 olarak gerçekleşti.
MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME
Bankalardaki mevduat miktarlarında bu gelişmeler yaşanırken, yatırım yapmak isteyenler de ‘en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor’ sorusunun cevabını merak ediyor. TCMB’nin bu ayın ilk haftasında gerçekleştirdiği son faiz indirimi sonrası politika faiz oranı yüzde 42,50 seviyesine kadar gerilemişti. Bu hamle, mevduat faizlerinde de düşüşleri beraberinde getirmişti.