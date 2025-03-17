Yüksek mevduat faizi için son günler: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 7 Mart ile sona eren haftada, 283 milyar 265 milyon lira arttı. Böylece toplam mevduat tutarı 20 trilyon 985 milyar 468 milyon liraya kadar yükseldi.