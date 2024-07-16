Yurt dışı çıkış harcı Yeniden Değerleme Oranı'nda her yıl zamlanacak: Yeniden Değerleme Oranı nedir?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak. Peki Yeniden Değerleme Oranı nedir?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak olan 'vergi paketi'nin detaylarını açıkladı.
Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını belirtti.
Güler, "Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı Yeniden Değerleme Oranıyla artırılacaktır" dedi.
Yani Yurt dışı çıkış harcı Yeniden Değerleme Oranı'nda her yıl zamlanacak.
Böylece 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 oranında zam gelmiş oldu.