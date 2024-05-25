Yurtiçi harcamalar nelerdir? Tüketim harcamasının tek istisnası!

Yatırım harcamaları

Firmaların harcamaları makro iktisatta özel yatırım harcamaları veya kısaca yatırım harcamaları olarak adlandırılmaktadır. Hanehalklarının yeni konut alımları da yatırım harcamaları içinde değerlendirilir. İktisat bilimindeki yatırım günlük hayatta sıklıkla kullanılan yatırım kavramından farklıdır. Günlük hayatta bir kişinin döviz, altın vb. satın alması yatırım olarak telaffuz edilir. Aslında tüketicinin bu tip satın alımları çoğu zaman, ulusal paranın değer kaybından kaçınma ve tasarruf yapma amaçlıdır. İktisat bilimindeki yatırım üretim kapasitesini ve üretimi artırmaya yönelik iktisadi hareketlerdir. Buna göre fabrika ya da diğer tesisler kurmak, makine ve teçhizat satın almak ve stokları artırmak şeklindeki faaliyetler yatırım olarak kabul görür.