Yurtiçi harcamalar nelerdir? Tüketim harcamasının tek istisnası!
Yurtiçi harcamalar, hanehalklarının, firmaların, kamu sektörünün ve yabancıların yurtiçinde üretilen mal ve hizmetleri satın almak için yaptıkları harcamaların toplamıdır. Bu harcamalar dört başlıkta ele alınır. Peki, bu başlıklar nelerdir? İşte detaylar…
Hanehalklarının, firmaların, kamu sektörünün ve yabancıların yurtiçinde üretilen mal ve hizmetleri satın almak için yaptıkları harcamaların toplamına "yurtiçi harcama" denir. Yurtiçi harcamalar dört başlıkta ele alınır.
1-) Tüketim harcamaları
Hanehalklarının mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalara tüketim harcamaları denir. Hanehalklarının dayanıklı ve dayanıksız mal ve hizmetlere yönelik tüm harcamaları tüketim harcaması olarak kabul edilir.
Tüketim harcamalarının tek istisnası nedir?
Tüketim harcamalarının tek istisnası, hanehalklarının yeni bir konut satın alınmasına yönelik harcamalardır. Bu harcamalar tüketim değil, yatırım harcamaları içinde yer almaktadır.
Yatırım harcamaları
Firmaların harcamaları makro iktisatta özel yatırım harcamaları veya kısaca yatırım harcamaları olarak adlandırılmaktadır. Hanehalklarının yeni konut alımları da yatırım harcamaları içinde değerlendirilir. İktisat bilimindeki yatırım günlük hayatta sıklıkla kullanılan yatırım kavramından farklıdır. Günlük hayatta bir kişinin döviz, altın vb. satın alması yatırım olarak telaffuz edilir. Aslında tüketicinin bu tip satın alımları çoğu zaman, ulusal paranın değer kaybından kaçınma ve tasarruf yapma amaçlıdır. İktisat bilimindeki yatırım üretim kapasitesini ve üretimi artırmaya yönelik iktisadi hareketlerdir. Buna göre fabrika ya da diğer tesisler kurmak, makine ve teçhizat satın almak ve stokları artırmak şeklindeki faaliyetler yatırım olarak kabul görür.
Yatırım harcamalarını formül olarak;
"Yatırımlar= Tesisler kurulması + Makine ve Teçhizat alınması + Stok yatırımları + Hanehalklarının yeni konutlar satın almaları" olarak ifade edebiliriz.