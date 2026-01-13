Yüzde 0 faizle kredi ve taksitli nakit avans veren bankalar! DenizBank, QNB, Akbank, İş Bankası, TEB
Merkezin faizi düşürmesiyle beraber bankalardaki nakit avans ve kredi hareketliliği arttı. Bu noktada pek çok banka yüzde sıfır faizle nakit avans veriyor. İşte banka banka nakit avans veren bankalar...
Faiz indiriminin ardından artan finansman talebiyle birlikte DenizBank, QNB, Akbank, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere birçok banka, belirli tutar ve vadelerde yüzde 0 faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını devreye aldı.
Yeni müşterilere özel, MobilDeniz’de %0 faizli 65.000 TL’ye kadar kredi ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit fırsatı
