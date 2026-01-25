Yüzde 1.000 bölünme geliyor; Borsada 30 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak!
Borsa İstanbul’da SPK’dan onay alan tam 30 şirket bedelli sermaye artırımı yapacağını açıkladı.
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi son haftada yüzde 2,56 artışla yükseliş gösterdi ve haftayı 12.992,71 puanla kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 12.575,67, en yüksek 13.030,83 seviyesini gördü ve özellikle 13.000 puan üzeri rekor denemeleri ile dikkat çekti.
Bu dönemde bankacılık, holding ve sanayi gibi ana sektör endeksleri pozitif seyrederken, teknoloji endeksi haftayı sınırlı düşüşle kapattı. Bazı hisselerde sert yükselişler yaşanırken, diğerlerinde gerilemeler görüldü. Gübre Fabrikaları, Kiler Holding ve EİS Eczacıbaşı İlaç gibi hisseler haftalık prim yaptı; buna karşın Gen İlaç, Efor Yatırım ve Otokar gibi hisselerde kayıplar oldu.
Halka arz hisselerinde de güçlü performanslar izlenirken Z GYO ve Meysu Gıda gibi paylar haftalık olarak ciddi artışlar yakaladı. Genel görünümde Borsa İstanbul, bu hafta küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen güçlü kalmayı başardı, yatırımcı ilgisi ve işlem hacmiyle öne çıktı.