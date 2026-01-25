Yüzde 1.000 bölünme geliyor; Borsada 30 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak!

Bu dönemde bankacılık, holding ve sanayi gibi ana sektör endeksleri pozitif seyrederken, teknoloji endeksi haftayı sınırlı düşüşle kapattı. Bazı hisselerde sert yükselişler yaşanırken, diğerlerinde gerilemeler görüldü. Gübre Fabrikaları, Kiler Holding ve EİS Eczacıbaşı İlaç gibi hisseler haftalık prim yaptı; buna karşın Gen İlaç, Efor Yatırım ve Otokar gibi hisselerde kayıplar oldu.