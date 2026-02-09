Yüzde 1.000 oranında bedelli sermaye artırımı geliyor! 27 şirketin tamamı belli oldu

Bu gelişmelerin ardından 8 Şubat itibarıyla SPK’dan bedelli sermaye artırımı için onay bekleyen şirket sayısı 27’ye yükseldi. Piyasalarda yaşanan dalgalı seyre rağmen, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adımlarının devam etmesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.