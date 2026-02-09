Yüzde 1.000 oranında bedelli sermaye artırımı geliyor! 27 şirketin tamamı belli oldu

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da işlem gören 27 şirket bedelli sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Bazı şirketler yüzde 1.000 oranında artırım yapacak.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2-6 Şubat haftasını yüzde 2,29 oranında düşüşle tamamlarken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aynı dönemde yayımladığı haftalık bültende herhangi bir bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay vermemesi dikkat çekti.

Söz konusu haftada Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) yönetim kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımı sürecini başlatırken, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) ise daha önce gündeme aldığı bedelli sermaye artırımı sürecini iptal etti.

Bu gelişmelerin ardından 8 Şubat itibarıyla SPK’dan bedelli sermaye artırımı için onay bekleyen şirket sayısı 27’ye yükseldi. Piyasalarda yaşanan dalgalı seyre rağmen, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adımlarının devam etmesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

27 ŞİRKETTEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI

Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketlerin bedelli oranları, karar ve SPK başvuru tarihleri şu şekilde:

