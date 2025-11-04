Yüzde 117 potansiyel getiri! Sabancı için aracı kurumlardan 16 hedef fiyat ve tavsiye raporu...

Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL), üçüncü çeyrek konsolide bilançosunu yayımladı. İlk çeyrekte kaydedilen zarar nedeniyle, yılın ikinci ve üçüncü çeyrekteki karlılığına rağmen Holding'in 9 aylık toplam zararı 788 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti.