Yüzde 117 potansiyel getiri! Sabancı için aracı kurumlardan 16 hedef fiyat ve tavsiye raporu...
Borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL) için aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiye raporları belli oldu.
Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL), üçüncü çeyrek konsolide bilançosunu yayımladı. İlk çeyrekte kaydedilen zarar nedeniyle, yılın ikinci ve üçüncü çeyrekteki karlılığına rağmen Holding'in 9 aylık toplam zararı 788 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti.
Şirketin hasılatı yüzde 2 artışla 846 milyar 800 milyon TL seviyesine yükseldi. Brüt kâr yüzde 4, esas faaliyet kârı yüzde 5 ve FAVÖK yüzde 8 oranında geriledi. Toplam varlıklar 3,7 trilyon TL'ye yükseldi.
Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre Sabancı Holding için aracı kurumlar tarafından açıklanan hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri belli oldu.
İşte Sabancı için açıklanan hedef fiyatlar...