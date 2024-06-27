Yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Kira fiyatları nasıl etkilenecek? Uzmanlar ne diyor?
Kira zammında yüzde 25 sınırı sona eriyor, eski düzene geri dönülüyor. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırı uygulaması bitecek. Temmuz ayından sonra zamların belirlenmesinde yeniden enflasyon verileri dikkate alınacak. Peki uygulamanın sona ermesi kira fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.
Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.
Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.
KİRALIK PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?
Uzmanlara göre zam sınırı uygulamasının kalkması ile kira piyasasında normalleşme başlayacak.
Kontratların normale dönmeye başlayacağını belirten uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle kiralarda reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.
NTV'de yer alan habere göre emlakçılar da konut kiralarında yüzde 25 sınırının kalkmasının piyasayı etkilemeyeceği görüşünde...