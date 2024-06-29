Yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor, geri sayım başladı! Kira fiyatları fırlar mı? Uzmanlar anlattı

Ceran, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İş yerleri için bir değişiklik söz konusu değil ancak konutlarda ciddi bir kaos yaşanıyor ve durum uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Yeni dönemde artış zamanı gelen kiracı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre zam yapmak durumunda. Sözleşmesinde farklı bir madde yoksa, TÜFE oranında diye belirtilmişse artışı da bu orana göre yapmak zorunda.