Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Kiracıya çifte kontrat şoku

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki yıldır süren kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının dezenflasyon ortamına girilmeye başlaması nedeniyle bu yılın Temmuz ayından itibaren kalkabileceğini açıklaması sonrası zam oranlarının 2024 Temmuz ayından itibaren enflasyona göre belirlenmesi sistemi devreye girecek.