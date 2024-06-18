Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Kiracıya çifte kontrat şoku
Kiraya getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz'da bitiyor. Peki zam sınırının kalkmasıyla ev sahipleri kiralara fahiş zam yapabilir mi? Son iki yıldır kiralara getirilen sınır nedeniyle yüzde 25 zam yapmak zorunda kalan ev sahipleri, kiracıları altışar aylık iki ayrı kontrat yapmaya zorluyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki yıldır süren kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının dezenflasyon ortamına girilmeye başlaması nedeniyle bu yılın Temmuz ayından itibaren kalkabileceğini açıklaması sonrası zam oranlarının 2024 Temmuz ayından itibaren enflasyona göre belirlenmesi sistemi devreye girecek.
Temmuz ayının enflasyon oranının ise yüzde 60’lar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
HUKUKÇULAR UYARIYOR: KİRACIYA MAHKEME YOLU AÇIK
Ev sahipleri ise mevcut enflasyon oranını az buluyor. Ancak kira sözleşmelerinde yıllık enflasyonun baz alınması gerektiğini belirten hukukçular “Bunun üzerinde bir talepte kiracıya mahkeme yolu açıktır” uyarısı yapıyor.
“KİMSE YÜZDE 25’E UYMADI”
Ev sahiplerinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 60’ları az bulduğunu söyleyen Yuvam Emlak'ın sahibi Ersin Çetin, Türkiye Gazetesi'ne şunları söyledi:
“Zaten piyasada bu oranlara uyanların sayısı oldukça azdı. Ara bulucuya dahi gidilse iki taraf ortalama yüzde 50-60’da buluşuyordu. Karşılıklı iyi niyetli yapılan zamlarda da ortalama oran yüzde 70-80’ler bandındaydı.