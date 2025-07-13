Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri
Emlak Müzayede 12 ilde 11 muhtelif arsanın satışı için ihaleye çıkıyor.
İller Bankası'na ait çeşitli taşınmazlar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 12 ilde toplam 111 farklı arsa satışa çıkarılacak.
Bunlar arasında en çok dikkat çeken, Ankara’da bulunan ve 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsa oldu.
Çankaya Lodumu Mahallesi’nde yer alan bu arsa, 40 bin 960 metrekare büyüklüğünde. Emsal değeri 2 olan taşınmazda, en fazla 25 katlı yapı inşa edilebilecek.