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  4. Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri

Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri

Emlak Müzayede 12 ilde 11 muhtelif arsanın satışı için ihaleye çıkıyor.

Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri - Sayfa 1

İller Bankası'na ait çeşitli taşınmazlar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 12 ilde toplam 111 farklı arsa satışa çıkarılacak. 

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Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri - Sayfa 2

Bunlar arasında en çok dikkat çeken, Ankara’da bulunan ve 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsa oldu.

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Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri - Sayfa 3

Çankaya Lodumu Mahallesi’nde yer alan bu arsa, 40 bin 960 metrekare büyüklüğünde. Emsal değeri 2 olan taşınmazda, en fazla 25 katlı yapı inşa edilebilecek.

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Yüzde 35 peşinat, 24 ay vade ile 12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: İşte teminat bedelleri - Sayfa 4

Ödemelerin yüzde 35'i peşin kalanı 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek.

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