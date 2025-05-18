Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı
Mayıs ayının üçüncü haftasında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul, 12–16 Mayıs işlem haftasında yüzde 2,96 oranında değer kazanarak 9.668,36 puandan kapanış yaptı.
Borsanın değer kazanarak kapattığı haftada, bazı hisseler yüksek oranda prim yaparken bazıları ise sert düşüşler yaşadı.
İşte bu hafta en çok düşen hisseler...
10 - Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 16,94 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 14,11 TL
Yüzdelik değişim: %-16,70
9 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 85,90 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 71,20 TL
Yüzdelik değişim: %-17,11