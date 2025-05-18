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  4. Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı

Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı

Mayıs ayının üçüncü haftasında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.

Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı - Sayfa 1

Borsa İstanbul, 12–16 Mayıs işlem haftasında yüzde 2,96 oranında değer kazanarak 9.668,36 puandan kapanış yaptı.

Borsanın değer kazanarak kapattığı haftada, bazı hisseler yüksek oranda prim yaparken bazıları ise sert düşüşler yaşadı.

İşte bu hafta en çok düşen hisseler...

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Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı - Sayfa 2

10 - Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 16,94 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 14,11 TL
Yüzdelik değişim: %-16,70

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Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı - Sayfa 3

9 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 85,90 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 71,20 TL
Yüzdelik değişim: %-17,11

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Yüzde 46’lık artışla haftaya damga vurdu! Borsada en çok kazandıran - kaybettiren hisseler açıklandı - Sayfa 4

8 - 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 326,00 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 269,75 TL
Yüzdelik değişim: %-17,25

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