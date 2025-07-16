Yüzde 50 tarih mi oluyor? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Gelecek haftaki Merkez Bankası toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Böylece mevduat faiz oranlarının da bir miktar geri çekilmesi öngörülüyor. Şu anda bazı bankalarda yüzde 50 ve üzerindeki mevduat faiz oranları devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı yaklaşırken, dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi.
Gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre böylece mevduat faiz oranlarının bir miktar geri çekilmesi ve getirilerde yeni düşüşlerin yaşanabileceği belirtiliyor. TCMB’nin mevcut politika faizi şu anda yüzde 46,00 seviyesinde bulunuyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Parasını mevduata yatıracaklar gelişmeleri beklerken, bankalarda yüzde 50 ve üzerindeki mevduat faiz oranlarının bugün de devam ettiği görülüyor.
16 Temmuz 2025 itibarıyla sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
1 - Anadolubank - Renkli Hesap: %53,00
2 - Türkiye Finans - Günlük Hesap: %53,00
3 - Alternatif Bank - VOV Hesap: %52,00
4 - Fibabanka - Kiraz Hesap: %51,00
5 - Odea Bank - Oksijen Hesap: %50,00
6 - Akbank - Serbest Plus Hesap: %50,00
7 - Denizbank - Kaptan Hesap: %50,00