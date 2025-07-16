Yüzde 50 tarih mi oluyor? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre böylece mevduat faiz oranlarının bir miktar geri çekilmesi ve getirilerde yeni düşüşlerin yaşanabileceği belirtiliyor. TCMB’nin mevcut politika faizi şu anda yüzde 46,00 seviyesinde bulunuyor.