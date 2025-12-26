  1. Ekonomim
  4. Yüzde 5030 getiri sağladı yatırımcısını mutlu etti! İşte 2025'in en yüksek performanslı 7 hissesi

2025 yılında borsada en yüksek performansı gösteren hisseler belli oldu. Yıl boyunca dikkat çekici yükselişler kaydeden şirketler, yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler arasında öne çıktı.

1. TRHOL (Tera Holding): %5.030

2. TERA (TERA YATIRIM): %3.801

3. TEHOL: %1.604

