Yüzde 62 potansiyel getiri! Bilanço sonrası borsa devi Tüpraş için hedef fiyatlar açıklandı
Borsa İstanbul'da 914 bini aşan yatırımcı sayısıyla işlem gören Türkiye'nin enerji devi Tüpraş (TUPRS), üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından, aracı kurumlar yeni hedef fiyat tahminlerini, tavsiyelerini ve beklenen potansiyel getiri rakamlarını paylaştı.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrek net dönem karı, bir önceki çeyreğe göre önemli bir sıçrama yaparak 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu güçlü performansla birlikte, Tüpraş'ın 9 aylık konsolide net dönem karı yıllık bazda yüzde 21 artışla 21,8 milyar TL seviyesine ulaştı.
9 aylık verilerde ana faaliyet kalemlerinde düşüşler gözlendi; satışlar yüzde 25, brüt kâr ve esas faaliyet kârı yüzde 19, FAVÖK ise yüzde 14 geriledi. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre öte yandan, şirketin bilançosu güçlü seyrini korudu; özkaynaklar yüzde 4 artışla 343,1 milyar TL'ye ulaşırken, 74,4 milyar TL'lik net nakit pozisyonu şirketin finansal sağlamlığını teyit etti.
Tüpraş için açıklanan raporlarda aracı kurumlar, 2025 üçüncü çeyrek bilançosu sonrası hedef fiyatlarını yükseliş yönünde revize etti.
İşte Tüpraş için 3. çeyrek bilanço sonrası açıklanan hedef fiyatlar...