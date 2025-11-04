Yüzde 62 potansiyel getiri! Bilanço sonrası borsa devi Tüpraş için hedef fiyatlar açıklandı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrek net dönem karı, bir önceki çeyreğe göre önemli bir sıçrama yaparak 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu güçlü performansla birlikte, Tüpraş'ın 9 aylık konsolide net dönem karı yıllık bazda yüzde 21 artışla 21,8 milyar TL seviyesine ulaştı.