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  4. Yüzlerce çiftçi bekliyordu! Açıklama geldi

Yüzlerce çiftçi bekliyordu! Açıklama geldi

Nazilli Ziraat Odası, TMO'nun 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında buğday alımı yapacağını duyurdu. Buğday üreticileri için önemli bir müjde olan bu açıklama, sektördeki heyecanı artırdı.

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Nazilli Ziraat Odası, TMO'nun 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında buğday alımı yapacağını duyurdu. Buğday üreticileri için önemli bir müjde olan bu açıklama, sektördeki heyecanı artırdı.

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Yüzlerce çiftçi bekliyordu! Açıklama geldi - Sayfa 2

Açıklamada belirtildiğine göre, buğday alımları 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında eski Tariş depolarında gerçekleştirilecek. Buğday hasadı öncesinde bu tarihleri dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, randevularını almak için TMO'ya başvurabilecekler.

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Ziraat odası başkanından açıklama

Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday Alım Ajansı, Nazilli Ziraat Odası Başkanımızın katkılarıyla 1 Haziran 2024 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında buğday alımlarına eski Tariş depolarında başlayacaktır. TMO'ya buğday verecek üreticilerimizin buğday hasadına yakın tarihlerde randevularını almaları gerekmektedir. İrtibat numarası 02562310666’dır."

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Buğday üreticileri ve sektör temsilcileri, TMO'nun alım tarihlerini belirlemesinin ardından gelecek hasat sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Alım tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, çiftçilerin ve üreticilerin bekleyişi sona ermiş oldu.

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