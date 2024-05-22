Yüzlerce çiftçi bekliyordu! Açıklama geldi
Nazilli Ziraat Odası, TMO'nun 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında buğday alımı yapacağını duyurdu. Buğday üreticileri için önemli bir müjde olan bu açıklama, sektördeki heyecanı artırdı.
Nazilli Ziraat Odası, TMO'nun 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında buğday alımı yapacağını duyurdu. Buğday üreticileri için önemli bir müjde olan bu açıklama, sektördeki heyecanı artırdı.
Açıklamada belirtildiğine göre, buğday alımları 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında eski Tariş depolarında gerçekleştirilecek. Buğday hasadı öncesinde bu tarihleri dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, randevularını almak için TMO'ya başvurabilecekler.
Ziraat odası başkanından açıklama
Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday Alım Ajansı, Nazilli Ziraat Odası Başkanımızın katkılarıyla 1 Haziran 2024 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında buğday alımlarına eski Tariş depolarında başlayacaktır. TMO'ya buğday verecek üreticilerimizin buğday hasadına yakın tarihlerde randevularını almaları gerekmektedir. İrtibat numarası 02562310666’dır."
Buğday üreticileri ve sektör temsilcileri, TMO'nun alım tarihlerini belirlemesinin ardından gelecek hasat sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Alım tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, çiftçilerin ve üreticilerin bekleyişi sona ermiş oldu.