Yüzlerce iş koluna eleman yetiştirilecek: Eğitim ne kadar sürecek? Günlük ne kadar ödenecek?

HAFTADA 45 SAAT EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre NİYEP kursları, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere, haftalık en az 30, en fazla 45 saat olarak düzenlenecek.