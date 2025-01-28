Yüzlerce iş koluna eleman yetiştirilecek: Eğitim ne kadar sürecek? Günlük ne kadar ödenecek?
İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kursiyerlerin GSS ile iş kazası sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanacak. Peki belirlenen mesleklerde kursiyerlere günlük ne kadar ücret verilecek? İşte detaylar...
İş dünyası kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor, problemin çözümü için yeni adımlar atılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile iş gücü piyasasına nitelikli iş gücü kazandırmaya hazırlanılıyor.
23 Eylül 2024’te İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan NİYEP İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi, istihdamın arttırılması planlanıyor.
Bu doğrultuda NİYEP’ten yararlanarak nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak isteyen iş yerleri, taleplerini ilgili odalara iletmeye başladı.