Zam geldi, motorinin litresi 45 liraya yükseldi (23 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Pazartesi günü benzine gelen indirimin ardından şimdi de motorine zam geldi. Gece yarısı itibarıyla fiyatı 1 lira 25 kuruş zamlanan motorinin litresi, bazı şehirlerde 45 liraya kadar yükseldi.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü benzine gelen 62 kuruş indirimin ardından şimdi de motorine zam geldi.
MOTORİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Gece yarısı motorinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.
23 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
İstanbul (Avrupa): 42.33 TL
İstanbul (Anadolu): 42.22 TL
Ankara: 42.75 TL
İzmir: 43.24 TL