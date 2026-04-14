Zam hesabı netleşiyor: 2026 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olası artış, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile açıklanan enflasyon verileri, zam beklentilerine yön veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ün açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart verilerine göre yılın ilk üç ayında enflasyon %10,04 olarak kaydedildi. Bu oran, Temmuz zammına ilişkin hesaplamalarda önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Emekli zammı için geri sayım başlarken Ocak, Şubat ve Mart ayına dair enflasyon farkı açıklandı. Vatandaşlar 6 aylık enflasyon farkının oluşmasıyla önümüzdeki yıla kadar geçerli olacak zam oranlarını öğrenmiş olacaklar. İlk üç aylık toplam enflasyonu yüzde 10,04'e ulaştı.
MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Ocak ayında yüzde 4,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, şubat ayında yüzde 2,96 oldu. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak kaydedildi.
Bu verilerle birlikte yılın ilk üç aylık toplam enflasyonu yüzde 10,04'e ulaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.
Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin soru için ipuçları veriyor.