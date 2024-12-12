Zam pazarlığı başladı, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette konuşulan rakamlar
Yeni asgari ücret pazarlığı resmen başladı. İlk toplantıda taraflar masaya bir rakam getirmedi. Piyasalarda asgari ücret zammına ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ve zam senaryoları...
Doğrudan 9 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret maratonu resmen başladı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.
İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci toplantının tarihi 16 Aralık Pazartesi olarak belirlendi.
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.